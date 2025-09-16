terça-feira, 16/09/2025

NOVA ALVORADA DO SUL: Curso de Amigurumi forma novas turmas e abre inscrições no CRAS

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e em parceria com a Associação Mãos que Criam, realizou o encerramento das turmas do curso de Arte em Amigurumi, que encantou os participantes com técnicas criativas e cheias de detalhes.

Foram dias de muito aprendizado, dedicação e troca de experiências, resultando em belíssimas peças produzidas pelas alunas. E a boa notícia é que já estão abertas as inscrições para a 3ª e 4ª turma, no CRAS.

Não perca essa oportunidade de aprender e se apaixonar por essa arte que une criatividade e delicadeza! A iniciativa conta com recursos da Lei Aldir Blanc, que visa fomentar ações culturais e incentivar projetos que valorizem a produção artesanal, fortalecendo a economia criativa no município.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Bumlai é reeleito presidente da Acrissul para o triênio 2025/2028

Josimar Palácio - 0
A Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) reelegeu, em assembleia realizada na quinta-feira (11), Guilherme Bumlai para a presidência da entidade....
Leia mais

Brasil e Fiji fortalecem parceria em pecuária tropical com missão técnica

Milton - 0
Entre 27 de agosto e 2 de setembro, uma missão técnica de Fiji esteve no Brasil com foco na pecuária de corte tropical. Organizada...
Leia mais

Campo Grande realiza posse de conselheiros regionais nas sete regiões urbanas

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande acompanha, ao longo do mês de setembro, a posse dos conselheiros regionais eleitos nas sete regiões urbanas da Capital,...
Leia mais

Peixe-lua raro de quase 2 metros encalha em praia na Califórnia

Milton - 0
Um peixe-lua raro, com impressionantes 1,8 metros de comprimento, foi encontrado encalhado na areia do Parque Regional Doran, na costa de Bodega Bay, na...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia