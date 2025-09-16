NOVA ALVORADA DO SUL: Curso de Amigurumi forma novas turmas e abre inscrições no CRAS

A Prefeitura de municipal, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e em parceria com a Associação Mãos que Criam, realizou o encerramento das turmas do curso de Arte em Amigurumi, que encantou os participantes com técnicas criativas e cheias de detalhes.
Foram dias de muito aprendizado, dedicação e troca de experiências, resultando em belíssimas peças produzidas pelas alunas. E a boa notícia é que já estão abertas as inscrições para a 3ª e 4ª turma, no CRAS.
Não perca essa oportunidade de aprender e se apaixonar por essa arte que une criatividade e delicadeza! A iniciativa conta com recursos da Lei Aldir Blanc, que visa fomentar ações culturais e incentivar projetos que valorizem a produção artesanal, fortalecendo a economia criativa no município.