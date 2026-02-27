Totalmente repaginado, MIS reabre as portas ao público e traz exposição fotográfica de Rachid Waqued

Após de mais de um mês fechado para readequações, o Museu da Imagem e do Som foi reaberto para a população na noite desta quinta-feira (26), às 19 horas, com a exposição “Fotografia e Memória”, homenagem ao fotógrafo Rachid Waqued, um dos principais documentaristas da história sul-mato-grossense. Foi revitalizado o espaço museográfico e foram criados dois laboratórios de audiovisual do Museu da Imagem e do Som.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, a reestruturação do Museu da Imagem e do Som é um Marco para a FCMS. “O Museu tem novos espaços expositivos, ele traz uma nova condição com os nossos laboratórios de audiovisual, trazendo a população para dentro do MIS e a utilização desse equipamento para pessoas que muitas vezes não podem pagar um estúdio, não têm a condição de gravar um podcast, poderão fazer aqui na Fundação de Cultura. Então eu acho que a gente trabalha a economia criativa, a gente gera renda e coloca o Museu da Imagem do Som num cenário de uma amplitude maior de pessoas que passam a conhecê-lo agora. E a exposição de reabertura é muito bacana, a gente resgatar e mostrar a nossa história através da fotografia”.

Presente na cerimônia de reabertura do Museu, a primeira-dama Mônica Riedel disse que essa nova apresentação do MIS o aproxima da população, “com os equipamentos que estão aí de última geração, podendo fazer com que as pessoas venham aqui e interajam, possam fazer, produzir também cultura aqui dentro, faz muito sentido nos dias de hoje, né? E aqui com certeza as exposições todas ficam muito mais acessíveis, as pessoas para virem visitar. O interessante é isso, é você mostrar o que é produzido culturalmente no Estado de Mato Grosso do Sul, e você ter as pessoas para virem aproveitar isso”.

O secretário de estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que o MIS tem um papel muito importante no acolhimento da sociedade, criando um espaço para divulgação do nosso audiovisual. “Essa revitalização organizada pela Fundação de Cultura é um divisor de águas, realmente trazendo uma estrutura bacana para a apresentação dos nossos audiovisuais, para exposições de artes visuais e a produção de podcasts, e produção de vídeos, dando suporte para os nossos trabalhadores de cultura melhorarem cada vez mais a sua produção, que já é uma referência no audiovisual sul-mato-grossense, e a gente cria condições aí para novos, novos, novos empreendimentos”.

A diretora de Memória e Patrimônio Cultural da FCMS, Melly Sena, disse que a noite foi para dar um passo importante da primeira etapa de ações do programa Rota Cine. “Esse projeto ele reforça a importância fundamental dos nossos equipamentos culturais, a gente fala que o estado com os museus, os arquivos e as bibliotecas, fazendo a guarda, a salvaguarda da memória, é um estado forte cuja história não vai ser esquecida. O nosso NIS que está aqui desde 2008, então esta é a primeira mudança mais substancial, espacial que a gente vai ter, e logo mais vocês vão poder ver, poder prestigiar”.

“O MIS hoje reabre suas portas com uma nova roupagem. Alguns espaços foram readequados, de forma que a população tivesse um espaço mais confortável, mais tecnológico e um espaço que realmente pudesse aproveitar da melhor forma possível, mais acessível também para os produtores audiovisuais. Hoje nós temos a abertura de uma nova galeria, a criação de uma nova galeria e também a criação de um núcleo de produção audiovisual. A revitalização do museu, abrindo dois novos espaços acessíveis à população, é uma forma também de democratizar não somente o acesso do público geral, a visitação das escolas, a visitação de professores, o público de forma geral que vem para visitar, turistas, a população em si. Também é um espaço para produtores audiovisuais, usufruir de um novo espaço que está sendo criado, que é o nosso Laboratório Audiovisual, com possibilidade de gravação, edição, captação de imagem, captação de áudio, gravação de podcast e tudo mais”, destacou o coordenador do Museu da Imagem e do Som, Marcio Veiga.

Grande homenageado da noite, o fotógrafo Rachid Waqued disse que a exposição “Fotografia e Memória” é um projeto que está dentro de todo esse caminho que ele trilhou até chegar aqui. “É, pensando no futuro, pensando em documentar o presente para o futuro, como exatamente fizeram os fotógrafos pioneiros que chegaram aqui no nosso estado, lá na 1800, 1900. Fizeram as imagens que nós temos até hoje, senão a gente nem sabia como é que era naquela época. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou ser um documentarista do meu tempo, você é um contador de histórias visuais para as futuras gerações. Então, isso, essa exposição vem na esteira desse trabalho. É uma continuidade, não é um fim porque eu estou fotografando ainda, então é uma continuidade, é um parênteses nessa minha trajetória de mostrar que o que eu pensei lá atrás, há 40 anos atrás, já está dando frutos hoje, que eu já consigo mostrar esse trabalho, essa diferença, como o Estado cresceu”.

Serviço

O MIS pode ser visitado de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 17h30 e aos sábados das 8h às 18h na Avenida Fernando Corrêa da Costa 559, 3º Andar na região Central de Campo Grande – MS.