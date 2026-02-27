João Fonseca e o alívio do título de duplas no Rio Open

Jovem brasileiro se destaca nas duplas e busca evolução nas simples

O início de 2026 do tênis brasileiro mostra contrastes entre simples e duplas. João Fonseca, número 38 do mundo e principal representante em simples, soma apenas uma vitória em três torneios, enquanto a parceria com Marcelo Melo garantiu o título de duplas no Rio Open. Especialistas destacam que o sucesso em duplas pode aliviar a pressão sobre o jovem e ajudá-lo a evoluir no individual. As dificuldades físicas e emocionais marcaram a temporada de Fonseca, que enfrentou dores nas costas e queda de ritmo após desistir de torneios na Austrália. Apesar disso, o brasileiro mostrou coragem e intensidade, vencendo Thiago Monteiro no Rio.

O panorama nacional segue desigual: há bons resultados nas duplas com nomes como Rafael Matos, Orlando Luz e Luisa Stefani, enquanto simplistas como Thiago Monteiro e Thiago Wild enfrentam queda de desempenho. Joana Cortez e Domingos Venâncio reforçam a importância de paciência e blindagem contra pressão. O calendário continua com o MGM Slam, Indian Wells e Miami, onde Fonseca espera consolidar sua evolução.

A entrada de jovens promessas como Guto Miguel e Victoria Barros indica renovação e futuro promissor para o tênis brasileiro.