sexta-feira, 27/02/2026

João Fonseca e o alívio do título de duplas no Rio Open

Jovem brasileiro se destaca nas duplas e busca evolução nas simples

Milton
Publicado por Milton
João Fonseca se emociona com título de duplas no Rio Open — Foto: Andre Durão

Jovem brasileiro se destaca nas duplas e busca evolução nas simples

O início de 2026 do tênis brasileiro mostra contrastes entre simples e duplas. João Fonseca, número 38 do mundo e principal representante em simples, soma apenas uma vitória em três torneios, enquanto a parceria com Marcelo Melo garantiu o título de duplas no Rio Open. Especialistas destacam que o sucesso em duplas pode aliviar a pressão sobre o jovem e ajudá-lo a evoluir no individual. As dificuldades físicas e emocionais marcaram a temporada de Fonseca, que enfrentou dores nas costas e queda de ritmo após desistir de torneios na Austrália. Apesar disso, o brasileiro mostrou coragem e intensidade, vencendo Thiago Monteiro no Rio.

O panorama nacional segue desigual: há bons resultados nas duplas com nomes como Rafael Matos, Orlando Luz e Luisa Stefani, enquanto simplistas como Thiago Monteiro e Thiago Wild enfrentam queda de desempenho. Joana Cortez e Domingos Venâncio reforçam a importância de paciência e blindagem contra pressão. O calendário continua com o MGM Slam, Indian Wells e Miami, onde Fonseca espera consolidar sua evolução.

A entrada de jovens promessas como Guto Miguel e Victoria Barros indica renovação e futuro promissor para o tênis brasileiro.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Investigação sobre contratos milionários com a Fiems

Milton - 0
Transparência em xeque: analisando os contratos milionários da Fiems A Multifer, empresa que firmou contratos com a Fiems no valor total de R$ 1.097.943,00, possui...
Leia mais

ITAPORÃ: Reunião define distribuição de alimentos da agricultura familiar para a Rede Municipal de Ensino

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Itaporã, em parceria com a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), realizou uma reunião com produtores da agricultura familiar...
Leia mais

FEMINICÍDIO: Jovem mata a namorada enforcada em MS

Milton - 0
Jovem de 20 anos alega que vítima iniciou agressãoO caso de feminicídio que vitimou Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, em Três Lagoas,...
Leia mais

Temporal provoca 14 mortes e paralisa aulas em Juiz de Fora

Milton - 0
Prefeitura decreta estado de calamidade pública após chuvas intensas deixarem desabrigados e bairros isolados na cidade As aulas da rede municipal foram suspensas nesta terça-feira,...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia