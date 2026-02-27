Investimentos articulados por Zé Teixeira garantem avanços na saúde e infraestrutura

O mês de fevereiro termina com a consolidação de investimentos estratégicos que impactam diretamente a qualidade de vida e a economia de Mato Grosso do Sul. Por meio da articulação direta do deputado estadual Zé Teixeira junto às esferas estadual e federal, foi confirmada a destinação de R$ 1,5 milhão para exames de alta complexidade em Dourados, o avanço na licitação da primeira Ceasa do interior e a recuperação de pontos críticos na rodovia MS-180.

Na área da saúde, o Hospital do Amor, em Dourados, dará um salto na capacidade de diagnóstico oncológico. O senador Nelsinho Trad confirmou a inclusão de R$ 1,5 milhão no Orçamento Geral da União, atendendo a uma solicitação apresentada por Zé Teixeira em novembro passado. O recurso será aplicado na compra de um aparelho de Ressonância Nuclear Magnética 1,5T para a Fundação Pio XII. A instalação do equipamento é fundamental para diminuir o tempo de espera dos pacientes e assegurar resultados mais precisos no tratamento do câncer, referência para toda a região sul do Estado.

Paralelamente, a infraestrutura de Dourados registra um avanço histórico com a publicação do extrato de contrato para as obras da Central de Abastecimento (Ceasa). Com investimento de R$ 839 mil e prazo de execução de 300 dias, o projeto atende a uma reivindicação defendida há mais de uma década pelo parlamentar. A estrutura, localizada em uma área estratégica próxima à BR-163, permitirá que pequenos e médios produtores da Grande Dourados comercializem produtos com autonomia e competitividade, eliminando a dependência logística exclusiva da capital, Campo Grande.

A mobilidade e a segurança no campo também recebem reforço com a homologação da licitação para obras na rodovia MS-180, entre Amambai e Iguatemi. O Governo do Estado aplicará R$ 61 milhões para eliminar pontos críticos que hoje comprometem o tráfego e danificam veículos. A intervenção reivindicada pelo deputado Zé Teixeira é necessária para restabelecer a rodovia como um canal eficiente de desenvolvimento para o Conesul, garantindo que a safra chegue ao destino sem os riscos e prejuízos causados pela deterioração do pavimento e pela falta de acostamento.