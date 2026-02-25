quinta-feira, 26/02/2026

Neno Razuk pede melhorias urgentes para escola em Dois Irmãos do Buriti após reclamações da comunidade

A situação da Escola Municipal Nero Menezes de Ávila, em Dois Irmãos do Buriti, chegou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O deputado estadual Neno Razuk apresentou pedido de indicação solicitando melhorias urgentes na unidade de ensino, após uma série de reclamações feitas por pais, alunos e moradores da comunidade.

A indicação foi encaminhada ao prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Japão (MDB) e ao secretário de Educação do Município, após solicitação formal do vereador Jairso Borges (MDB), que levou as demandas ao parlamentar, com vídeos e fotos que foram enviadas pelas mães das crianças que frequentam a escola.

Segundo relatos, os principais problemas envolvem as condições dos materiais permanentes utilizados pelos estudantes, como cadeiras e mesas enferrujadas, além de bebedouros sem condições adequadas de uso. A comunidade também denuncia deteriorações estruturais e até o aparecimento de animais, como sapos e pererecas, em banheiros e próximos aos bebedouros.

“Recebemos essa demanda do vereador Jairso e da própria comunidade escolar. Não podemos admitir que nossos alunos estudem em condições precárias. Educação exige estrutura digna, segura e adequada para nossas crianças”, afirmou o deputado Neno Razuk.

O vereador Jairso Borges destacou que a situação tem causado preocupação entre os pais.

“São reclamações constantes. Pais nos procuram preocupados com a segurança e a saúde dos filhos. Estamos falando de cadeiras enferrujadas, bebedouros sem uso e até presença de animais nos banheiros. Precisamos de uma solução urgente”, declarou o vereador.

De acordo com o pedido apresentado, a solicitação inclui a substituição dos materiais danificados, revisão da parte hidráulica e sanitária, além de melhorias estruturais que garantam segurança e higiene para estudantes e servidores.

A expectativa agora é que a Prefeitura adote as providências necessárias para assegurar um ambiente escolar mais adequado à comunidade de Dois Irmãos do Buriti.

