Depois de 10 anos de espera, rua em frente à escola do Aero Rancho vira mão única e garante mais segurança às crianças

O vereador Professor Juari atendeu uma demanda histórica da comunidade do bairro Aero Rancho: a mudança para mão única da Rua Pedro Soares de Souza, via localizada em frente à E.E. Prof. Silvio Oliveira Dos Santos.

A solicitação aguardava há mais de 10 anos por uma solução. Moradores, pais, responsáveis e funcionários da escola relatavam diariamente as dificuldades no trânsito, especialmente nos horários de entrada e saída dos alunos, quando o fluxo intenso de veículos gerava insegurança e transtornos.

Após articulação do mandato, a alteração foi viabilizada e já está em vigor. Com a implantação da mão única, o tráfego na Rua Pedro Soares de Souza passa a ter fluxo mais organizado, reduzindo riscos e proporcionando mais segurança para as crianças, além de mais tranquilidade para pais, responsáveis e toda a equipe escolar.

Segundo o vereador, atender essa demanda representa um compromisso com a segurança viária e com a comunidade escolar. “Quando organizamos o trânsito em frente a uma escola, estamos protegendo vidas. Essa era uma reivindicação antiga do bairro e fico feliz em contribuir para que, finalmente, ela saísse do papel”, destacou.

A medida reforça a importância da escuta ativa da população e da atuação do mandato em pautas que impactam diretamente o dia a dia das famílias do Aero Rancho.

