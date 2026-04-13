LUTO | Empresário Noli Alessio morre aos 73 anos

O empresário Noli Mario Rubin Alessio faleceu nesta segunda-feira (13), aos 73 anos, em São Paulo. Fundador da Funsolos Construtora e Engenharia Ltda., ele construiu sólida trajetória no setor da construção civil em Mato Grosso do Sul.

Natural de Vicente Dutra (RS), Noli vivia em Campo Grande desde 1976, onde consolidou sua carreira empresarial. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, onde se preparava para um transplante de rim, mas não resistiu a complicações no período pré-operatório.

Reconhecido pela contribuição ao desenvolvimento do Estado, recebeu em 2011 o título de Cidadão Sul-Mato-Grossense pela Assembleia Legislativa.