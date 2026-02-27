sexta-feira, 27/02/2026

Homem condenado por estupro de vulnerável é preso

Ação da Polícia Civil cumpre mandado definitivo

Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil

Mandado definitivo é cumprido pela Polícia Civil durante a Operação Mulher Segura

A 1ª DEAM de Campo Grande cumpriu nesta sexta-feira (27) um mandado de prisão definitiva contra um homem de 71 anos, condenado por estupro de vulnerável. A ação faz parte da Operação Mulher Segura, coordenada pelo MJSP, e visou um foragido desde 2024, após sentença de 18 anos em regime inicialmente fechado. As investigações indicam que os abusos ocorreram entre 2009 e 2013, no Distrito de Taunay, contra a enteada de 10 anos, aproveitando-se da ausência da mãe. A vítima relatou ameaças e agressões físicas para silenciá-la, e a materialidade foi confirmada por laudo do IML.

Após levantamento da 1ª DEAM, o condenado foi localizado em uma aldeia de Taunay, em Aquidauana, e preso sem resistência. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e permanece à disposição da Justiça para início do cumprimento da pena. A ação reforça o compromisso das autoridades na proteção de crianças e adolescentes contra abusos.

