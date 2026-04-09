Vereador Otávio Trad homenageia músicos da Orquestra Indígena durante a Sessão Solene dos Povos Originários

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na noite desta quarta-feira (8), durante a Sessão Solene em comemoração ao Dia dos Povos Originários, o vereador Otávio Trad prestou uma homenagem aos músicos Israel Mendes Pereira e Tayara Rayanny da Cruz Maciel, integrantes da Orquestra Indígena de Campo Grande.

Após a solenidade, o vereador parabenizou os jovens pela trajetória musical, desejando uma carreira de muitas conquistas. “Neste dia em que homenageamos os povos originários, foi uma honra entregar o prêmio Domingos Veríssimo Marcos a estes dois jovens talentos da nossa capital, desejo a eles uma caminhada de sucesso”.

A sessão solene é uma homenagem a Domingos Veríssimo Marcos, que foi graduado em Filosofia, Letras e Física. Ele integrou a primeira turma do Curso de Magistério Bilíngue (Português/Terena) e na educação, foi responsável pela criação de cotas nas universidades, além de outras iniciativas importantes.

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POLÍTICA

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