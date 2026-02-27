Lakers vencem clássico eletrizante contra Clippers

Lakers mantêm a quinta posição na Conferência Oeste em duelo marcado por lesão de Kawhi Leonard e chance de virada dos Clippers

O Los Angeles Lakers venceu o Los Angeles Clippers por 125 a 122 em jogo emocionante na madrugada deste sábado, mantendo a quinta posição na Conferência Oeste da NBA. O trio LeBron James, Luka Doncic e Austin Reaves foi determinante, com Doncic liderando a pontuação com 38 pontos, 11 assistências e 6 rebotes, LeBron registrando 13 pontos e 11 assistências, e Reaves contribuindo com 29 pontos. A partida teve momentos de tensão, incluindo uma quase virada dos Clippers nos minutos finais após uma jogada de Nicolas Batum que não converteu. Kawhi Leonard deixou a quadra no último período com lesão no tornozelo, enfraquecendo os Clippers, que ocupam atualmente a nona posição.

Apesar de algumas falhas, os Lakers conseguiram controlar o ritmo e garantir a vitória. O resultado mantém a equipe dentro da zona de playoffs, enquanto os Clippers seguem lutando pelo play-in. O próximo compromisso dos Lakers será contra o Boston Celtics no domingo, às 20h30, enquanto os Clippers enfrentam o Orlando Magic às 23h. A partida reforçou o poder ofensivo dos Lakers e a necessidade de atenção aos desfalques adversários. A torcida vibrou com cada lance decisivo, confirmando a rivalidade intensa entre as duas equipes.