sexta-feira, 27/02/2026

Motorista resgatada pelo porta-malas após acidente na Duque de Caxias

Bombeiros resgatam mulher pelo porta-malas de carro em crise de pânico

Milton
Publicado por Milton
Foto:s Itamar Buzzatta

Acidente envolvendo Renault Kwid e Volkswagen Saveiro mobiliza equipes de trânsito em Campo Grande

Um acidente na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades da Praça das Araras, mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia de Trânsito no início da tarde desta sexta-feira (27) em Campo Grande. Um Renault Kwid, ao tentar conversão à esquerda para a Rua Silveira Martins, colidiu lateralmente com um Volkswagen Saveiro que trafegava na faixa correta. O impacto causou apenas danos materiais leves, mas a condutora do Kwid entrou em crise de pânico e se recusou a sair pelas portas do veículo.

Para garantir a segurança da motorista, os bombeiros precisaram resgatá-la pelo porta-malas após acalmá-la dentro do carro. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde particular. O condutor da Saveiro não se feriu e prestou esclarecimentos no local. A Polícia Militar de Trânsito alertou sobre a importância de sinalizar e realizar conversões apenas na faixa adequada. O tráfego na região apresentou lentidão durante o atendimento, mas foi normalizado logo após a remoção dos veículos.

A ocorrência chamou atenção pelo procedimento inusitado de resgate, reforçando protocolos de segurança e atendimento a vítimas em estado emocional elevado.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Colégio Auxiliadora celebra 100 anos com presença de Nelsinho Trad

Milton - 0
Escola salesiana completa 100 anos formando cidadãos e reforçando valores cristãos em Campo Grande O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora celebrou neste domingo seu centenário com...
Leia mais

APARECIDA DO TABOADO: Hidroginástica e convivência fortalecem a aelhor idade.

ANELISE PEREIRA - 0
Em Aparecida do Taboado, o compromisso com a qualidade de vida da melhor idade vai além do discurso e se traduz em ações concretas....
Leia mais

Mayke e Rodrigo lançam EP “Panela de Pressão”

Jhoseff Bulhões - 0
Primeira parte do projeto, em parceria com a Warner Music Brasil, chega impulsionada pelo sucesso de “Bebe, Beija e Trai” e traz “Te Perdi Pros Paredão”, com participação de Kaique e Felipe
Leia mais

Neno Razuk cobra melhorias urgentes em escola de Dois Irmãos do Buriti

Milton - 0
Comunidade denuncia precariedade da estrutura da Escola Municipal Nero Menezes de Ávila O deputado estadual Neno Razuk apresentou pedido de indicação à Assembleia Legislativa de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia