Motorista resgatada pelo porta-malas após acidente na Duque de Caxias

Acidente envolvendo Renault Kwid e Volkswagen Saveiro mobiliza equipes de trânsito em Campo Grande

Um acidente na Avenida Duque de Caxias, nas proximidades da Praça das Araras, mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Polícia de Trânsito no início da tarde desta sexta-feira (27) em Campo Grande. Um Renault Kwid, ao tentar conversão à esquerda para a Rua Silveira Martins, colidiu lateralmente com um Volkswagen Saveiro que trafegava na faixa correta. O impacto causou apenas danos materiais leves, mas a condutora do Kwid entrou em crise de pânico e se recusou a sair pelas portas do veículo.

Para garantir a segurança da motorista, os bombeiros precisaram resgatá-la pelo porta-malas após acalmá-la dentro do carro. Ela foi encaminhada a uma unidade de saúde particular. O condutor da Saveiro não se feriu e prestou esclarecimentos no local. A Polícia Militar de Trânsito alertou sobre a importância de sinalizar e realizar conversões apenas na faixa adequada. O tráfego na região apresentou lentidão durante o atendimento, mas foi normalizado logo após a remoção dos veículos.

A ocorrência chamou atenção pelo procedimento inusitado de resgate, reforçando protocolos de segurança e atendimento a vítimas em estado emocional elevado.