NOVA ALVORADA DO SUL: CRAS realiza ação sobre prevenção da gravidez na adolescência

Em alusão à Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) promoveu no dia 20/02 um momento de diálogo e orientação com as participantes do Projeto Amor de Mãe e com as mães acompanhadas pelo Programa Criança Feliz.

A atividade contou com a participação da enfermeira Phammela Ferreira, que conduziu uma roda de conversa abordando a temática da prevenção da gravidez na adolescência. Durante o encontro, foram discutidos aspectos relacionados à informação, responsabilidade, planejamento familiar e acesso aos serviços de saúde, destacando a importância do diálogo aberto e da construção de projetos de vida.

Na ocasião, a profissional também orientou as gestantes sobre os cuidados essenciais com o recém-nascido no período pós-parto, enfatizando a importância do aleitamento materno, da higiene adequada, do acompanhamento pela equipe de saúde e da atenção aos sinais de alerta que exigem avaliação médica.

O momento foi marcado pela participação ativa das usuárias, que puderam esclarecer dúvidas, compartilhar experiências e fortalecer conhecimentos fundamentais para a promoção da saúde materno-infantil.

A ação contou ainda com o apoio da Associação Mãos que Criam, que por meio de sua presidente, a artesã Rosangela Garcez, realizou a entrega de presentes e lembrancinhas para as crianças participantes, proporcionando um gesto de carinho e acolhimento às famílias.

A iniciativa reafirma o compromisso do CRAS com a prevenção, a informação e o fortalecimento das famílias atendidas.