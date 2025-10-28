NIOAQUE: Prefeitura e FIEMS lançam “Mulheres que Resolvem”

​A Prefeitura de Nioaque reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e econômico do município. Em uma parceria estratégica com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Sistema FIEMS, a administração municipal está apoiando o projeto “Mulheres que Resolvem”, que oferece uma série de cursos voltados à capacitação técnica, emocional e profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade.



O projeto foi cuidadosamente planejado para gerar conhecimento prático e novas oportunidades de trabalho, oferecendo as seguintes formações, todas com carga horária de 40 horas: Gestão da Mudança Emocional, Fundamentos de Elétrica Residencial, Fundamentos de Pintura Residencial, Noções de Instalações Hidráulicas Residenciais e Noções de Construções sem Alvenaria.



Mais do que qualificação, o projeto representa empoderamento feminino, contribuindo diretamente para a autonomia e o bem-estar das participantes. A ação reforça o compromisso da Prefeitura com a redução das desigualdades, a geração de renda e o impulsionamento da economia local, inserindo profissionais qualificadas em diversas áreas. Um diferencial importante é que o programa conta com uma unidade móvel de capacitação. Isso possibilita levar os cursos para diferentes bairros e comunidades, ampliando seu alcance e garantindo que a distância não se torne uma barreira para o acesso à educação e à oportunidade.



“Queremos que cada mulher de Nioaque tenha a chance de descobrir novas habilidades, conquistar independência e transformar sua realidade. Com o apoio do SENAI e da FIEMS, estamos construindo juntas uma nova história para nossa cidade”, destacou o prefeito André Guimarães. “Esse projeto representa exatamente o que acreditamos na Assistência Social: dar condições para que as pessoas construam sua própria autonomia. Ver mulheres se qualificando, ganhando confiança e se preparando para o mercado de trabalho é muito gratificante. Essa parceria mostra que estamos no caminho certo, levando oportunidades e esperança para quem mais precisa”, completou a secretária de Assistência Social, Tessa Barbosa.



Com o “Mulheres que Resolvem”, Nioaque reafirma seu papel como uma cidade que acredita na força das mulheres, no trabalho em rede e na educação como base da transformação social. As inscrições já estão abertas! As interessadas podem se inscrever diretamente pelo formulário online: Link: Clique aqui para fazer sua matrícula.

