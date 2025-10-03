Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena

Nesta sexta-feira, 03 de outubro, Nioaque se tornou referência nacional ao realizar a entrega oficial do projeto “MS Pedalando para o Futuro”, uma iniciativa inédita no Brasil. O município é o primeiro do país a implantar a ação dentro de uma comunidade indígena, unindo esporte, educação e cidadania em um movimento transformador.

A adesão de Nioaque ao projeto foi firmada por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esporte e Lazer, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, a Secretaria Estadual de Educação e o Sesc MS.

O programa tem como objetivo principal promover o ciclismo entre crianças e adolescentes indígenas, utilizando a bicicleta como um instrumento de inclusão, saúde, aprendizado e cidadania. Nesta primeira etapa, Nioaque foi contemplada com 18 bicicletas, que serão utilizadas gratuitamente em atividades de formação esportiva e cidadã.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, destacou o pioneirismo do município: “O ‘Pedalando para o Futuro’ mostra como o esporte pode ser ferramenta de transformação social. É inspirador ver uma cidade do interior liderando um projeto que será modelo para o Brasil inteiro.”

O gerente de unidade do Sesc, José Carlos, reforçou o valor das parcerias: “Quando instituições se unem em torno de um objetivo maior, os resultados chegam para a comunidade. Esse projeto traz não só bicicletas, mas conhecimento, valores e oportunidades para a vida toda.”

Dentro da comunidade indígena, o professor responsável pelo acompanhamento do projeto, Ailton Souza de Lima, ressaltou o impacto imediato entre os jovens:

“Já sentimos a motivação dos alunos. Eles percebem que não é apenas pedalar, mas aprender a cuidar do equipamento, respeitar as regras e crescer como cidadãos.”

A estudante do 8º ano, Deizieli Lara Gomes, compartilhou sua alegria: “Estou muito feliz, porque agora posso treinar e aprender de um jeito diferente. É uma chance que muda a vida da gente.”

O secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Dionas Martins, destacou o caráter histórico do momento: “Nioaque dá um passo importante. Estamos investindo no presente das nossas crianças e também preparando futuros cidadãos conscientes.”

Sobre o Projeto

O “MS Pedalando para o Futuro” é uma iniciativa inédita no Brasil, pioneira por ser implantada dentro de comunidades indígenas. O programa integra esporte, formação cidadã e inclusão social.

Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência. Os participantes também recebem orientações sobre manutenção de bicicletas, segurança no trânsito e ética, ampliando horizontes e preparando os jovens para os desafios da vida em sociedade.

Vale lembrar que a adesão de Nioaque ao projeto aconteceu durante as comemorações do aniversário de emancipação política do município em 2025, reforçando o compromisso da gestão em trazer conquistas que marcam a história e o futuro da cidade.

Essa parceria representa mais que um incentivo ao esporte — é um investimento direto na construção de um futuro com mais oportunidades, respeito às raízes e fortalecimento das comunidades tradicionais.

Em Nioaque, acreditamos no poder da parceria, do esporte e da inclusão. E seguimos juntos, no rumo certo.

Durante a entrega, estiveram presentes os caciques das quatro aldeias indígenas: Elcio Gonçalves (Cabeceira), Valdilei Goés (Brejão), Vilma Marques (Água Branca) e Gerson da Silva (Taboquinha), além de pais de alunos e os vereadores Corumbá e Sérgio Terena, reforçando o envolvimento coletivo na valorização da juventude.