quarta-feira, 20/08/2025

Navios de guerra dos EUA chegam à costa da Venezuela

Três navios equipados com mísseis guiados integram missão militar americana que visa combater cartéis de drogas na região, com apoio de milhares de militares.

Milton
Foto: Arte/O Globo/Ilustrativo

Três destróieres da Marinha dos Estados Unidos devem chegar nesta quarta-feira (20) à costa da Venezuela, como parte de uma operação militar focada no combate ao narcotráfico na América Latina. A ação, revelada pela agência Reuters, integra uma mobilização maior que envolve cerca de 4 mil marinheiros e fuzileiros navais.

Os navios fazem parte do sistema de defesa “U.S. Aegis”, especializado em mísseis guiados, e sua presença marca uma escalada significativa na estratégia americana contra o tráfico de drogas. Segundo a Casa Branca, os cartéis que operam na região foram recentemente classificados como organizações terroristas pelo governo dos EUA.

A operação reflete a nova diretriz do Pentágono, que prevê o uso direto de força militar para impedir o envio de drogas ilícitas ao território norte-americano. A medida tem gerado atenção internacional, sobretudo pela proximidade com as águas venezuelanas, aumentando as tensões geopolíticas na região.

