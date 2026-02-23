terça-feira, 24/02/2026

Mutirão da Casa Rosa oferece atendimentos gratuitos em Campo Grande

Iniciativa visa prevenção e diagnóstico precoce à população

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Reprodução

Mutirão oferece consultas, triagem e orientações gratuitas para a população, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce

O Mutirão da Casa Rosa ocorrerá no sábado, 07 de março, das 07h às 12h, na Rua Apetubas, 181, bairro Tijuca II, próximo ao Terminal Aero Rancho, oferecendo atendimentos gratuitos pelo SUS, com vagas por ordem de chegada. A ação reúne profissionais de saúde, incluindo o médico mastologista Dr. Victor Rocha, voluntário que reforça a importância do diagnóstico precoce e da prevenção, especialmente na saúde da mulher. Durante o mutirão, a população receberá triagem, orientações e encaminhamentos, com foco no fortalecimento do cuidado integral. A iniciativa já realizou milhares de atendimentos em Campo Grande, contribuindo para reduzir filas de exames e consultas. Além da mastologia, os serviços abrangem orientações de saúde geral, atendendo homens e mulheres. A ação reforça a importância de prevenir doenças antes que se tornem graves, garantindo dignidade e acesso à saúde.

A Associação Beneficente Casa Rosa organiza o evento com apoio de voluntários e profissionais capacitados. A expectativa é atender um grande número de pessoas, garantindo que a prevenção seja efetiva e acessível. A comunidade é convidada a participar e aproveitar a oportunidade de cuidado gratuito e imediato. O mutirão é mais uma demonstração de compromisso com a saúde pública e a atenção integral à população de Campo Grande.

