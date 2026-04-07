Gina Schumacher abre o coração sobre acidente do pai

Milton
Publicado por Milton
Foto: Vladimir Rys

Equitação é ponto central na vida de Gina após 2013

Aos 29 anos, Gina Schumacher falou pela primeira vez sobre o acidente de esqui que deixou Michael Schumacher com grave lesão cerebral em 2013, afastando-o da vida pública. Em declarações ao documentário Horsepower: The World of Gina Schumacher, ela destacou como a equitação se tornou fundamental para atravessar o período mais difícil, permitindo manter-se ativa e superar desafios emocionais. Gina relembrou momentos familiares e a influência dos pais, que sempre incentivaram a prática do esporte.

O material, produzido pela ZDF, será exibido a partir de 17 de abril e mostra detalhes inéditos da vida da amazona e bastidores da família Schumacher. Michael segue em recuperação em sua residência na Suíça, sob sigilo absoluto da esposa Corinna e dos filhos Gina e Mick, piloto da IndyCar. O acidente, ocorrido nos Alpes Franceses, completou 12 anos em dezembro do ano passado, e a família mantém o foco na privacidade e na saúde do ex-piloto. Gina afirmou que a dedicação aos cavalos não é apenas paixão, mas ferramenta de superação e gratidão pela vida.

Gina Schumacher revela como a equitação foi essencial para superar o acidente do pai — Foto: Reprodução/Instagram
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