Mundo Novo novamente destaque nos JOJUMS, trazendo medalhas e troféus no Tênis de Mesa

Mais uma vez o Mundo Novo teve o nome explorado em todo MS. A equipe desportiva de base de Mundo Novo esteve disputando os Jogos da Juventude de 12 a 14 anos na capital do estado.

Nas modalidades de Tênis de Mesa, xadrez e atletismo, Mundo Novo teve destaque no Tênis de Mesa.

O destaque foi para o Tênis de Mesa, onde foi o segundo lugar geral no masculino, além de trazer cinco medalhas para a cidade.

2° Lugar – Duplas masculina (Pedro e Enzo);

2° Lugar – Duplas mista (Pedro e Ana Beatriz);

3° Lugar – Individual Masculino ( Pedro Melo);

6° Lugar – Individual Masculino ( Enzo Almeida );

10° Lugar – Individual Feminino ( Ana Beatriz );

8° lugar – Duplas Feminina ( Ana Cássia e Ana Beatriz );

2° Lugar Geral – Masculino.

“Nosso esporte está crescendo dia após dia e estamos sendo respeitados nas competições quando chegamos em qualquer lugar do estado. Poder levar o nome de Mundo Novo mais adiante e mostrar nossa força esportiva é gratificante. O mérito desses atletas é deles e do professor Walisson Lucas, que faz um trabalho brilhante”, disse o diretor de Esportes, Bruno Leal.

No Xadrez os mundonovenses ficaram no meio da tabela e prometem voltar ano que vem mais fortes.

Na modalidade do atletismo, com a liderança do professor Marcelo Parra, a melhor colocação foi da atleta Viviane Oliveira nos 150 metros livre, ficando na 8° colocação.

Para alguns do xadrez e atletismo, a competição foi inédita e nunca tinham ido a um camelo deste nível.

As modalidades são disponíveis gratuitamente pelo Governo de Mundo Novo, os interessados devem entrar em contato com o diretor de Esportes Bruno Leal – 67 8479-6761, já no Tênis de Mesa com o professor Wallisson – 67 9950-0819.