terça-feira, 13/01/2026

Mulher salva homem de afogamento em córrego de Nova Andradina

Milton
Publicado por Milton
Foto: Córrego do Baile/Divulgação

Um homem de 45 anos foi salvo de um afogamento no Córrego do Baile, na região da rodovia MS-473, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, após a intervenção rápida de uma mulher na tarde de domingo (11). A mulher realizou as manobras de salvamento e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, garantindo que a vítima recebesse os cuidados necessários antes da chegada da equipe de emergência.

Segundo os bombeiros, a ação inicial foi fundamental para preservar a vida do banhista. Durante o atendimento na viatura, o homem foi colocado em posição lateral de segurança, recebeu oxigênio e passou por todos os protocolos previstos para casos de afogamento. Após os procedimentos, ele foi encaminhado em estado estável a uma unidade hospitalar, onde passaria por avaliação médica. A rapidez e atenção da mulher, combinadas ao atendimento profissional dos bombeiros, foram determinantes para evitar uma tragédia.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Cascca mira o tetra no futebol sul-mato-grossense

Milton - 0
Águia Negra aposta em reforços internacionais para conquistar o tetracampeonato estadual O Águia Negra, de Rio Brilhante, inicia a temporada 2026 com o objetivo de...
Leia mais

Passaporte de Eliza Samúdio será devolvido à família

Milton - 0
O passaporte de Eliza Samúdio, localizado em Portugal na última sexta-feira, será enviado à família pelo Itamaraty. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o...
Leia mais

Janeiro Roxo reforça combate à hanseníase com qualificação estadual sobre sinais e diagnóstico precoce

Milton - 0
A capacitação aborda o reconhecimento dos sinais e sintomas da doença e a aplicação do teste rápido em contatos de casos novos, integrando a...
Leia mais

Caged: Mato Grosso do Sul acumula saldo de 16,3 mil empregos formais em 12 meses

Milton - 0
Mato Grosso do Sul acumulou saldo positivo de 16.368 empregos formais nos últimos 12 meses, no período de dezembro de 2024 a novembro de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia