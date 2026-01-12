Mulher salva homem de afogamento em córrego de Nova Andradina

Um homem de 45 anos foi salvo de um afogamento no Córrego do Baile, na região da rodovia MS-473, em Nova Andradina, a 298 quilômetros de Campo Grande, após a intervenção rápida de uma mulher na tarde de domingo (11). A mulher realizou as manobras de salvamento e acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, garantindo que a vítima recebesse os cuidados necessários antes da chegada da equipe de emergência.

Segundo os bombeiros, a ação inicial foi fundamental para preservar a vida do banhista. Durante o atendimento na viatura, o homem foi colocado em posição lateral de segurança, recebeu oxigênio e passou por todos os protocolos previstos para casos de afogamento. Após os procedimentos, ele foi encaminhado em estado estável a uma unidade hospitalar, onde passaria por avaliação médica. A rapidez e atenção da mulher, combinadas ao atendimento profissional dos bombeiros, foram determinantes para evitar uma tragédia.