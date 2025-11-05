quinta-feira, 6/11/2025

Mulher é condenada por ataques a candidata de Anastácio em podcast

Ataques públicos durante podcast geram processo judicial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução, Redes Sociais

Moradora de Anastácio foi condenada após difamar a então candidata a prefeita Aline Cauneto (Podemos) em um chat de podcast durante a campanha eleitoral de 2024. Aline, que não foi eleita, participou do programa enquanto a ré enviava mensagens com xingamentos e ameaças.

O processo envolveu duas mulheres, mas apenas uma recebeu pena de três meses e 15 dias de prisão, além de indenização de R$ 3 mil. A outra acusada foi absolvida.

Segundo os autos, a ré utilizava termos depreciativos como “safada”, “mentirosa” e “tanajura” contra a candidata. Além de atacar apoiadores de Aline. Os ataques persistiram durante toda a transmissão do podcast.

A acusada recorreu em segunda instância, alegando que os comentários eram apenas opiniões subjetivas. No entanto, o tribunal negou o recurso e manteve a condenação.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Programa Mulheres Mil realiza formatura nas Moreninhas e alcança 790 certificações

ANELISE PEREIRA - 0
A Escola Funsat conclui na quinta-feira, 6 de novembro, mais uma turma do programa Mulheres Mil, com 75 alunas capacitadas no CRAS (Centro de...
Leia mais

GARRAS intercepta carga de cigarros eletrônicos no Jardim Campo Alto

Milton - 0
No último domingo (2), o GARRAS recebeu denúncias sobre movimentação suspeita em uma residência no Jardim Campo Alto, em Campo Grande. Após campana dos...
Leia mais

Lula aprova nova lei de combate ao crime organizado

Milton - 0
Foi publicada na quinta-feira (30), no Diário Oficial da União, a Lei nº 15.245/2025, que fortalece o combate ao crime organizado no país. A...
Leia mais

Bela Vista ganha ambulância semi UTI com recurso da senadora Soraya Thronicke

ANELISE PEREIRA - 0
Nos últimos 5 anos, senadora destinou mais de R$ 5,5 milhões ao município O município de Bela Vista (MS) celebrou na última semana uma conquista importante...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia