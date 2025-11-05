Mulher é condenada por ataques a candidata de Anastácio em podcast

Moradora de Anastácio foi condenada após difamar a então candidata a prefeita Aline Cauneto (Podemos) em um chat de podcast durante a campanha eleitoral de 2024. Aline, que não foi eleita, participou do programa enquanto a ré enviava mensagens com xingamentos e ameaças.

O processo envolveu duas mulheres, mas apenas uma recebeu pena de três meses e 15 dias de prisão, além de indenização de R$ 3 mil. A outra acusada foi absolvida.

Segundo os autos, a ré utilizava termos depreciativos como “safada”, “mentirosa” e “tanajura” contra a candidata. Além de atacar apoiadores de Aline. Os ataques persistiram durante toda a transmissão do podcast.

A acusada recorreu em segunda instância, alegando que os comentários eram apenas opiniões subjetivas. No entanto, o tribunal negou o recurso e manteve a condenação.