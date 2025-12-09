MS tem 7 foragidos entre os mais procurados do país

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou, na última segunda-feira (8), a Lista dos Procurados do Sistema Único de Segurança Pública, que reúne 216 criminosos em todo o país, incluindo sete de Mato Grosso do Sul. A publicação visa facilitar a captura de foragidos com a ajuda da sociedade, garantindo denúncias anônimas.

Entre os procurados estão Antonio Joaquim Gonçalves, investigado por tráfico internacional de drogas e organização criminosa, e Cleber Laureano Rodrigues Medeiros, acusado de homicídio qualificado. Éder de Barros Vieira responde por crimes de homicídio e ocultação de cadáver, enquanto Gerson Palermo, vulgo “Germano”, fugiu no dia em que foi colocado em prisão domiciliar.

Os demais nomes incluem Osmar Pereira da Silva, Phillypi Junior Nunes Matos e Ricardo de Souza, todos ligados a facções criminosas e esquemas de tráfico. As autoridades reforçam que qualquer informação sobre o paradeiro desses indivíduos deve ser comunicada imediatamente à polícia.

A divulgação tem como foco principal a proteção da sociedade e a redução da atuação de organizações criminosas na região.