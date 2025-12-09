quarta-feira, 10/12/2025

MS tem 7 foragidos entre os mais procurados do país

Quem são os criminosos mais procurados de MS

Milton
Publicado por Milton
Sete foragidos mais procurados do país estão em MS/Foto: Reprodução

O Ministério da Justiça e Segurança Pública divulgou, na última segunda-feira (8), a Lista dos Procurados do Sistema Único de Segurança Pública, que reúne 216 criminosos em todo o país, incluindo sete de Mato Grosso do Sul. A publicação visa facilitar a captura de foragidos com a ajuda da sociedade, garantindo denúncias anônimas.

Entre os procurados estão Antonio Joaquim Gonçalves, investigado por tráfico internacional de drogas e organização criminosa, e Cleber Laureano Rodrigues Medeiros, acusado de homicídio qualificado. Éder de Barros Vieira responde por crimes de homicídio e ocultação de cadáver, enquanto Gerson Palermo, vulgo “Germano”, fugiu no dia em que foi colocado em prisão domiciliar.

Os demais nomes incluem Osmar Pereira da Silva, Phillypi Junior Nunes Matos e Ricardo de Souza, todos ligados a facções criminosas e esquemas de tráfico. As autoridades reforçam que qualquer informação sobre o paradeiro desses indivíduos deve ser comunicada imediatamente à polícia.

A divulgação tem como foco principal a proteção da sociedade e a redução da atuação de organizações criminosas na região.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Governo de MS reforça pacto nacional pelo enfrentamento à violência contra as mulheres

ANELISE PEREIRA - 0
O Governo de Mato Grosso do Sul reafirmou seu compromisso com o enfrentamento à violência contra as mulheres ao sediar, quinta (4) e sexta-feira...
Leia mais

Prefeitura incentiva servidores a participarem de programa de pós-graduação gratuito

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Campo Grande convida os servidores municipais a aproveitarem uma oportunidade única de qualificação profissional. A Associação dos Municípios de Mato Grosso...
Leia mais

Vereador Dr. Jamal apresenta novas solicitações para melhorias em diversos bairros de Campo Grande

ANELISE PEREIRA - 0
O Vereador Dr. Jamal Salem protocolou novas indicações ao Executivo Municipal, reforçando seu compromisso com a mobilidade urbana, a segurança e a qualidade de...
Leia mais

Natal Solidário arrecada frangos e panetones no Jardim Noroeste

Milton - 0
O Núcleo Assistencial Ramatis realiza mais uma edição da campanha Natal Solidário, iniciativa que arrecada panetones e frangos congelados para montar cestas natalinas destinadas...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia