quarta-feira, 10/12/2025

MS reforça protagonismo no agro nacional

Milton
Publicado por Milton
Foto: Famasul

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, tomou posse na última terça-feira (9), em Brasília, como 1º vice-presidente de secretaria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A cerimônia reuniu autoridades do Executivo e Legislativo, embaixadores e lideranças do setor produtivo de todo o país.

Bertoni destacou a honra de representar Mato Grosso do Sul na diretoria da CNA e reafirmou o compromisso com os produtores sul-mato-grossenses, ressaltando a importância da segurança jurídica e da competitividade no campo.

Durante o evento, o presidente da CNA, João Martins, reeleito por unanimidade, destacou os avanços na criação de uma nova classe média rural e a assistência técnica qualificada que beneficiou 400 mil pequenos produtores em todo o país.

O novo cenário econômico, com desafios como a crise fiscal e impactos da guerra comercial global, foi tema do discurso de Martins, que reforçou a necessidade de instituições fortes para defender o agro brasileiro.

Bertoni reforçou que Mato Grosso do Sul está preparado para contribuir com soluções, inovação e diálogo em todas as pautas prioritárias do setor, alinhadas à agenda da CNA.

O Conselho de Representantes também elegeu seis vice-presidentes e seis membros do Conselho Fiscal, consolidando a composição da Diretoria Executiva para o quadriênio 2025-2029.

A participação ativa de Bertoni evidencia o protagonismo do Estado no cenário agro nacional e reforça a presença de MS nas decisões estratégicas do setor.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Funeral interrompido após capotamento na MS-395

Milton - 0
Um acidente inusitado interrompeu o translado de Welliton da Silva Padilha (38) que havia falecido em um acidente de moto. Um veículo de funerária...
Leia mais

TRÊS LAGOAS: Prefeito participa da cerimônia de juramento à Bandeira Nacional e dispensa militar

ANELISE PEREIRA - 0
Na manhã de quinta-feira, 04 de dezembro, aconteceu a cerimônia de juramento à Bandeira Nacional e entrega de certificados de dispensa de incorporação aos...
Leia mais

Confinamento de bovinos deve avançar em 2026

Milton - 0
A pecuária brasileira encerra 2025 com sinais claros de confiança no setor. Pesquisa do Confina Brasil, realizada pela Scot Consultoria, indica que 78,8% dos...
Leia mais

Ibama apreende madeira nobre e barbatanas de tubarão em Guarulhos

Milton - 0
Entre 19 e 28 de novembro, o Ibama realizou a Operação Hermes COP no Aeroporto Internacional de São Paulo, com foco no controle de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia