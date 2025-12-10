MS reforça protagonismo no agro nacional

O presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, tomou posse na última terça-feira (9), em Brasília, como 1º vice-presidente de secretaria da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A cerimônia reuniu autoridades do Executivo e Legislativo, embaixadores e lideranças do setor produtivo de todo o país.

Bertoni destacou a honra de representar Mato Grosso do Sul na diretoria da CNA e reafirmou o compromisso com os produtores sul-mato-grossenses, ressaltando a importância da segurança jurídica e da competitividade no campo.

Durante o evento, o presidente da CNA, João Martins, reeleito por unanimidade, destacou os avanços na criação de uma nova classe média rural e a assistência técnica qualificada que beneficiou 400 mil pequenos produtores em todo o país.

O novo cenário econômico, com desafios como a crise fiscal e impactos da guerra comercial global, foi tema do discurso de Martins, que reforçou a necessidade de instituições fortes para defender o agro brasileiro.

Bertoni reforçou que Mato Grosso do Sul está preparado para contribuir com soluções, inovação e diálogo em todas as pautas prioritárias do setor, alinhadas à agenda da CNA.

O Conselho de Representantes também elegeu seis vice-presidentes e seis membros do Conselho Fiscal, consolidando a composição da Diretoria Executiva para o quadriênio 2025-2029.

A participação ativa de Bertoni evidencia o protagonismo do Estado no cenário agro nacional e reforça a presença de MS nas decisões estratégicas do setor.