sábado, 8/11/2025

MS promove “Dia D” de prevenção à dengue e outras arboviroses

Vacinação e prevenção: responsabilidades de todos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

O Dia D Estadual de Combate às Arboviroses, realizado em Mato Grosso do Sul, mobiliza escolas e visitantes do Bioparque do Pantanal em ações educativas contra o mosquito Aedes aegypti. A iniciativa reforça a importância da prevenção da dengue, chikungunya e zika, com atividades lúdicas para crianças e estandes informativos sobre o ciclo do mosquito. Segundo especialistas da SES, pequenas ações diárias, como eliminar água parada e manter caixas d’água tampadas, são essenciais para evitar focos de reprodução.

Além do evento principal, municípios do Estado realizam capacitações, reuniões e atividades de campo para ampliar a conscientização da população. Dados recentes apontam mais de 13 mil casos prováveis de dengue em 2025, com 8.272 confirmados e 18 óbitos, enquanto a chikungunya já registrou 7.525 casos confirmados. A vacinação segue sendo uma estratégia importante, com mais de 188 mil doses aplicadas na população-alvo.

O Dia D reforça o lema “Contra o mosquito, todos do mesmo lado”, convocando cidadãos e autoridades a atuarem juntos na proteção da saúde pública.

Serviço:
Dia D Estadual de Combate às Arboviroses
Local: Bioparque do Pantanal, Campo Grande – MS
Data: 13 de novembro de 2025
Público-alvo: Escolas e visitantes do Bioparque

CATEGORIAS:
DESTAQUE

