MS Irriga fortalece capacitação de produtores e técnicos

O Programa MS Irriga, do Governo do Estado, avança na etapa de capacitações técnicas com potencial para irrigar até 4 milhões de hectares. A Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), a Agraer e o Senar/MS realizam o Módulo 1 do curso prático de Fruticultura e Hortaliças, no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande.

Produtores, técnicos e profissionais participam de atividades voltadas ao aprimoramento de técnicas de irrigação, incluindo dimensionamento de sistemas, manejo e fertirrigação. O secretário-executivo Rogério Beretta destacou a importância das parcerias e o impacto do programa, especialmente para pequenos produtores.

Durante o curso, são realizadas práticas de campo, como análise de tubulações, escolha de motobombas e planejamento de talhões. Os módulos incluem sistemas de irrigação localizada e fertirrigação, garantindo eficiência e sustentabilidade.