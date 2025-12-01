MS Citrus Summit impulsiona citricultura sustentável em Três Lagoas

Com mais de 15 mil hectares já em produção, MS desponta como nova fronteira da citricultura no país. A cultura, que conta com cerca de 7 milhões de mudas implantadas, atrai investimentos e gera oportunidades econômicas significativas para o estado. Nos dias 10 e 11 de dezembro, Três Lagoas sediará importantes eventos voltados ao fortalecimento do setor: o Encontro Regional de Capacitação e o MS Citrus Summit. O primeiro dia focará em capacitação técnica, atualização de procedimentos e práticas de defesa sanitária.
No segundo dia, especialistas e autoridades discutirão modelos de expansão, ambiente regulatório e estratégias mercadológicas. A participação de produtores, instituições públicas e privadas visa consolidar Mato Grosso do Sul como referência nacional.
O encontro ainda contará com visita técnica a pomares exemplares da região, promovendo integração entre teoria e prática.
PROGRAMAÇÃO
10 de dezembro – Espaço Sesi MS
13h – Credenciamento
14h – Abertura Oficial
14h30 às 15h20 – Painel 1
A Citricultura no MS / Oportunidades (Semadesc)
– Cenário atual, localização e status dos projetos
– Atração de investimentos
– Geração de emprego e renda
15h20 às 16h – Painel 2
Principais Doenças e Sanidade (Fundecitrus)
– Psilídeo e Greening (HLB): identificação, monitoramento e controle
16h – Intervalo
16h20 às 17h10 – Painel 3
Políticas Públicas e Normativos (Iagro)
– Estrutura regulatória
– Defesa sanitária
– Procedimentos de manejo e fiscalização
17h15 – Espaço para Perguntas
11 de dezembro – Espaço Sesi MS
8h – Abertura com Governador Eduardo Riedel e autoridades
9h às 10h – Palestra Magna
“Uma Nova Perspectiva para a Citricultura” – Marcos Fava Neves
10h às 11h – Painel 1: Políticas Públicas e Práticas ESG
Mediador: Jaime Verruck (Semadesc)
– Defesa sanitária e segurança jurídica – Iagro
– Boas práticas – Fundecitrus
– Combate ao HLB – Fundecitrus
11h às 12h – Painel 2: Produção e Ambiente de Negócios no MS
Mediador: Rogério Bereta
– MS como nova fronteira da citricultura
– Cadeia produtiva e relação produtor/indústria
– Implantação de novos pomares
15h às 17h30 – Visita Técnica
Fazenda Paraíso – Eduardo Sgobi
INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser realizadas separadamente para cada dia:
(67) 98139-1255
Citrus Summit – 11/12 pelo link