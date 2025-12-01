segunda-feira, 1/12/2025

MS Citrus Summit impulsiona citricultura sustentável em Três Lagoas

Citricultura em evidência: Três Lagoas recebe encontro nacional do setor

Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Com mais de 15 mil hectares já em produção, MS desponta como nova fronteira da citricultura no país. A cultura, que conta com cerca de 7 milhões de mudas implantadas, atrai investimentos e gera oportunidades econômicas significativas para o estado. Nos dias 10 e 11 de dezembro, Três Lagoas sediará importantes eventos voltados ao fortalecimento do setor: o Encontro Regional de Capacitação e o MS Citrus Summit. O primeiro dia focará em capacitação técnica, atualização de procedimentos e práticas de defesa sanitária.

No segundo dia, especialistas e autoridades discutirão modelos de expansão, ambiente regulatório e estratégias mercadológicas. A participação de produtores, instituições públicas e privadas visa consolidar Mato Grosso do Sul como referência nacional.

O encontro ainda contará com visita técnica a pomares exemplares da região, promovendo integração entre teoria e prática.

PROGRAMAÇÃO

10 de dezembro – Espaço Sesi MS

13h – Credenciamento
14h – Abertura Oficial

14h30 às 15h20 – Painel 1
A Citricultura no MS / Oportunidades (Semadesc)
– Cenário atual, localização e status dos projetos
– Atração de investimentos
– Geração de emprego e renda

15h20 às 16h – Painel 2
Principais Doenças e Sanidade (Fundecitrus)
– Psilídeo e Greening (HLB): identificação, monitoramento e controle

16h – Intervalo

16h20 às 17h10 – Painel 3
Políticas Públicas e Normativos (Iagro)
– Estrutura regulatória
– Defesa sanitária
– Procedimentos de manejo e fiscalização

17h15 – Espaço para Perguntas

11 de dezembro – Espaço Sesi MS

8h – Abertura com Governador Eduardo Riedel e autoridades

9h às 10h – Palestra Magna
“Uma Nova Perspectiva para a Citricultura” – Marcos Fava Neves

10h às 11h – Painel 1: Políticas Públicas e Práticas ESG
Mediador: Jaime Verruck (Semadesc)
– Defesa sanitária e segurança jurídica – Iagro
– Boas práticas – Fundecitrus
– Combate ao HLB – Fundecitrus

11h às 12h – Painel 2: Produção e Ambiente de Negócios no MS
Mediador: Rogério Bereta
– MS como nova fronteira da citricultura
– Cadeia produtiva e relação produtor/indústria
– Implantação de novos pomares

15h às 17h30 – Visita Técnica
Fazenda Paraíso – Eduardo Sgobi

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser realizadas separadamente para cada dia:
(67) 98139-1255
Citrus Summit – 11/12 pelo link

