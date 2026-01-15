quinta-feira, 15/01/2026

MPMS recomenda suspensão de jogos no Arthur Marinho

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Corumbá, instaurou procedimento administrativo para fiscalizar as condições do Estádio Arthur Marinho, que receberia partidas do Campeonato Sul-Mato-Grossense – Série A 2026. A medida visa garantir segurança, acessibilidade e conforto ao público antes da liberação do estádio. Laudos técnicos apresentados pela Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) mostraram pendências em engenharia, acessibilidade e prevenção de incêndio. Por isso, o Promotor Pedro de Oliveira Magalhães recomendou que não sejam realizados jogos com torcedores até a regularização de todas as exigências.

O MPMS também determinou publicação de edital e comunicação aos órgãos competentes, reforçando a responsabilidade solidária dos organizadores em caso de falhas. A fiscalização continuará até que todas as normas sejam cumpridas, garantindo a proteção de espectadores e participantes.

