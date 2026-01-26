Motorista provoca acidente na Vila Sobrinho e foge do local

Um acidente ocorrido na noite deste domingo (25) deixou parte do bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande, sem energia elétrica. Um veículo Toyota perdeu o controle na Rua Zákia Nahas Siufi, colidiu contra um poste de concreto e atingiu o muro de uma residência, causando danos materiais significativos. Segundo testemunhas, dois ocupantes do carro fugiram antes da chegada da polícia, enquanto moradores registravam o estrondo da batida.

O impacto derrubou a estrutura, interrompendo o fornecimento de energia na região e mobilizando equipes da Energisa, que foram acionadas para realizar os reparos necessários na rede elétrica. A Polícia Militar isolou a área para os procedimentos de praxe, garantindo a segurança dos moradores e evitando novos acidentes. Apesar da gravidade dos danos ao veículo e à residência, felizmente não houve registro de feridos.

As autoridades iniciaram investigações para identificar o condutor e esclarecer as circunstâncias do acidente, que mobilizou rapidamente a comunidade local e chamou atenção para a importância da direção segura em vias urbanas.