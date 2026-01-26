segunda-feira, 26/01/2026

Motorista provoca acidente na Vila Sobrinho e foge do local

Moradores ficam sem energia elétrica após motorista perder o controle de veículo e fugir

Milton
Publicado por Milton
Foto: Itamar Buzzatta

Um acidente ocorrido na noite deste domingo (25) deixou parte do bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande, sem energia elétrica. Um veículo Toyota perdeu o controle na Rua Zákia Nahas Siufi, colidiu contra um poste de concreto e atingiu o muro de uma residência, causando danos materiais significativos. Segundo testemunhas, dois ocupantes do carro fugiram antes da chegada da polícia, enquanto moradores registravam o estrondo da batida.

O impacto derrubou a estrutura, interrompendo o fornecimento de energia na região e mobilizando equipes da Energisa, que foram acionadas para realizar os reparos necessários na rede elétrica. A Polícia Militar isolou a área para os procedimentos de praxe, garantindo a segurança dos moradores e evitando novos acidentes. Apesar da gravidade dos danos ao veículo e à residência, felizmente não houve registro de feridos.

As autoridades iniciaram investigações para identificar o condutor e esclarecer as circunstâncias do acidente, que mobilizou rapidamente a comunidade local e chamou atenção para a importância da direção segura em vias urbanas.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Choque apreende quase 5 kg de drogas no Los Angeles

Milton - 0
Um adolescente de 16 anos foi apreendido pelo BPChoque na noite de sábado (17), no bairro Los Angeles, suspeito de envolvimento com o tráfico...
Leia mais

Matrícula Reme 2026: inscrições para novos alunos estão abertas

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Campo Grande oficializou a abertura do período de solicitações de matrícula para novos alunos do ensino fundamental...
Leia mais

Vitinho Park é opção de lazer para as férias no Shopping Bosque dos Ipês em Campo Grande

Milton - 0
As férias ganharam um atrativo especial em Campo Grande com a chegada do Vitinho Park, parque de diversões que está em funcionamento no Shopping...
Leia mais

Vacina nacional deixa legado para o SUS

Milton - 0
No dia 8 de dezembro de 2020, Margaret Keenan foi a primeira pessoa vacinada fora dos ensaios clínicos, demonstrando o acúmulo científico e a...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia