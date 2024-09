Motorista morre em acidente fatal na BR-262

Na noite de quinta-feira (19), Valmir Salustiano (49) perdeu a vida em um acidente na BR-262, próximo a Miranda. Ele estava em uma caminhonete Renault Oroch com um colega de trabalho, que ficou gravemente ferido.

O acidente ocorreu no km 562, nas proximidades de um posto da PMA, enquanto as vítimas se dirigiam ao trabalho, como evidenciado pelas ferramentas encontradas no local.

Valmir ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no local. Seu colega, também ficou preso no veículo sendo resgatado pelos Bombeiros em estado grave e transferido para um hospital da Capital.

A caminhonete, de propriedade de uma mulher, foi contatada imediatamente após o incidente. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiverão no local e apuraram as causas do acidente.

Este trágico evento ressalta a importância da segurança nas estradas e deixa a comunidade em luto pela perda de Valmir.