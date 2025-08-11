segunda-feira, 11/08/2025

Motorista morre após colisão na MS-134

Carro parado na pista sem sinalização foi atingido por carreta; vítima ficou presa às ferragens

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jornal da Nova

Um grave acidente na manhã desta segunda-feira (11) resultou na morte de um motorista na rodovia MS-134, trecho entre Batayporã e Nova Andradina. O motoristra de um Volkswagen Santana estava parado na pista, possivelmente por falta de combustível, quando foi atingido por uma carreta que seguia no mesmo sentido.

O impacto foi tão forte que o carro ficou completamente destruído às margens da rodovia, e o motorista não resistiu, morrendo preso às ferragens. Próximo ao local do acidente, galões de combustível indicam que o veículo teria sofrido uma pane seca. O motorista da carreta, que ficou em estado de choque, foi socorrido pelas equipes de resgate.

Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência e investigar as causas do acidente. A pista permaneceu parcialmente interditada durante o atendimento.

Este trágico episódio reforça a importância da sinalização adequada e do cuidado em paradas emergenciais nas estradas, visando a segurança de todos os usuários.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

