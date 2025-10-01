quinta-feira, 2/10/2025

Moto de jornalista é roubada durante assalto em Três Lagoas

Polícia pede ajuda para localizar veículo roubado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Água Clara MS

Na última terça-feira (30), a jornalista Gabriela Rufino, que trabalha com o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), foi assaltada enquanto pilotava sua moto em Três Lagoas. Dois homens armados a surpreenderam, levaram sua motocicleta e fugiram. A vítima não teve ferimentos, mas ficou emocionalmente abalada.

A Polícia Civil investiga o caso e solicita que quem tiver informações entre em contato para auxiliar na localização da moto placa OOI0I07. A colaboração da comunidade é essencial para o sucesso das investigações.

POLÍCIA

