Moto de jornalista é roubada durante assalto em Três Lagoas

Na última terça-feira (30), a jornalista Gabriela Rufino, que trabalha com o deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), foi assaltada enquanto pilotava sua moto em Três Lagoas. Dois homens armados a surpreenderam, levaram sua motocicleta e fugiram. A vítima não teve ferimentos, mas ficou emocionalmente abalada.
A Polícia Civil investiga o caso e solicita que quem tiver informações entre em contato para auxiliar na localização da moto placa OOI0I07. A colaboração da comunidade é essencial para o sucesso das investigações.