Morre Dito Freitas, aos 84 anos, símbolo da cultura caipira em Dourados

Morreu na segunda-feira (6), o violeiro Benedito Rodrigues de Freitas, mais conhecido como Dito Freitas, aos 84 anos em Dourados. O músico estava acamado e faleceu em casa, no início da tarde, cercado pela família, e deixa um legado de talento, simplicidade e dedicação à cultura popular.

Dito chegou ao então Mato Grosso com apenas 10 anos, vindo de Populina, antigo distrito de Fernandópolis, em São Paulo. Ele e a família se fixaram em Itaporã, durante a Colônia Agrícola de Dourados. Foram 68 anos de carreira, com quatro CDs gravados com músicas autorais, gravação de uma fita cassete, além de participação em festivais, festas populares e eventos em Mato Grosso do Sul e outros estados.