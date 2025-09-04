Morre Celso Poli, visionário que impulsionou o turismo em Bonito e criou o Zagaia Eco Resort

Morreu nesta quinta-feira (4), aos 83 anos, o empresário Celso Poli, fundador do Zagaia Eco Resort e um dos principais responsáveis pela consolidação de Bonito/MS como destino turístico de destaque no Brasil. A causa da morte não foi divulgada. Sulista de nascimento, Celso chegou à cidade em 1990 com a esposa, Maria Aparecida, e os filhos Luciane, Celsinho e Guilherme.

Visionário, iniciou a construção do que se tornaria o primeiro resort do Estado de Mato Grosso do Sul, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e turístico da região. Em nota, a Prefeitura de Bonito destacou o papel decisivo de Poli na história da cidade.

Nas redes sociais, a família lamentou a perda e destacou o legado de alegria, generosidade e coragem deixado por Celso. O velório acontece até as 16h desta quinta-feira na Capela Jardim das Palmeiras, em Campo Grande.