sexta-feira, 5/09/2025

Morre Celso Poli, visionário que impulsionou o turismo em Bonito e criou o Zagaia Eco Resort

Empresário ajudou a transformar Bonito em referência nacional em ecoturismo

Milton
Publicado por Milton
Foto: Redes sociais

Morreu nesta quinta-feira (4), aos 83 anos, o empresário Celso Poli, fundador do Zagaia Eco Resort e um dos principais responsáveis pela consolidação de Bonito/MS como destino turístico de destaque no Brasil. A causa da morte não foi divulgada. Sulista de nascimento, Celso chegou à cidade em 1990 com a esposa, Maria Aparecida, e os filhos Luciane, Celsinho e Guilherme.

Visionário, iniciou a construção do que se tornaria o primeiro resort do Estado de Mato Grosso do Sul, contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico e turístico da região. Em nota, a Prefeitura de Bonito destacou o papel decisivo de Poli na história da cidade.

Nas redes sociais, a família lamentou a perda e destacou o legado de alegria, generosidade e coragem deixado por Celso. O velório acontece até as 16h desta quinta-feira na Capela Jardim das Palmeiras, em Campo Grande.

“Seu legado permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.”

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Polícia alinha estratégias para Operação ACERO II em Corumbá

Milton - 0
A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá participou, nesta segunda-feira (1º), de uma reunião preparatória para a Operação ACERO II, realizada no âmbito...
Leia mais

Polícia atua no resgate de vítima de violência doméstica no Pantanal

Milton - 0
Na terça-feira (2), uma operação da Delegacia de Atendimento à Mulher de Coxim resultou no resgate de uma mulher vítima de grave violência doméstica,...
Leia mais

Brasil estreia com goleada na Copa do Mundo de Amputados

Milton - 0
A Seleção Brasileira de Futebol de Amputados iniciou sua trajetória rumo à Copa do Mundo da modalidade, que será realizada na Costa Rica em...
Leia mais

Açougue é autuado por venda de carne sem inspeção sanitária em MS

Milton - 0
A DECON, em conjunto com a Delegacia de Polícia de Terenos, a Vigilância Sanitária Municipal, o Serviço de Fiscalização Municipal (SIM) e o Conselho...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia