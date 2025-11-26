Moraes cobra defesa de Bolsonaro sobre uso de celular por Nikolas Ferreira

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou nesta quarta-feira (26) que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique o suposto uso de celular pelo deputado Nikolas Ferreira durante visita à prisão domiciliar do ex-presidente. Moraes destaca que todas as visitas deveriam obedecer às determinações legais e judiciais previamente estabelecidas.

Segundo reportagem da TV Globo, durante a visita, Bolsonaro e Nikolas foram vistos conversando na área externa, enquanto o deputado utilizava o aparelho. O ministro determinou que os advogados de Bolsonaro apresentem esclarecimentos sobre a irregularidade no prazo de 24 horas.

O parlamentar afirmou em publicação na rede social X que não havia sido informado sobre restrições ao uso do celular, nem pelo Judiciário, nem pelos agentes que supervisionavam a visita.