quarta-feira, 26/11/2025

Moraes cobra defesa de Bolsonaro sobre uso de celular por Nikolas Ferreira

Prazo de 24 horas para resposta

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/TVGlobo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou nesta quarta-feira (26) que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique o suposto uso de celular pelo deputado Nikolas Ferreira durante visita à prisão domiciliar do ex-presidente. Moraes destaca que todas as visitas deveriam obedecer às determinações legais e judiciais previamente estabelecidas.

Segundo reportagem da TV Globo, durante a visita, Bolsonaro e Nikolas foram vistos conversando na área externa, enquanto o deputado utilizava o aparelho. O ministro determinou que os advogados de Bolsonaro apresentem esclarecimentos sobre a irregularidade no prazo de 24 horas.

O parlamentar afirmou em publicação na rede social X que não havia sido informado sobre restrições ao uso do celular, nem pelo Judiciário, nem pelos agentes que supervisionavam a visita.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

Últimas Notícias

Mais notícias

Ministra Cármen Lúcia alerta para riscos à democracia em conferência na Costa Rica

Milton - 0
A ministra Cármen Lúcia, do STF e presidente do TSE, destacou durante conferência internacional na Costa Rica os riscos à democracia e a necessidade...
Leia mais

Médicos recebem homenagem histórica em Campo Grande

Milton - 0
Os vereadores de Campo Grande prestam homenagem aos médicos da cidade em uma Sessão Solene nesta segunda-feira, 24, às 19 horas, na Câmara Municipal....
Leia mais

TRANSPORTES COLETIVOS: Consórcio Guaicurus recebeu da prefeitura e vale será liberado amanhã

Milton - 0
A prefeitura de Campo Grande liberou na manhã desta quarta-feira (26) um pagamento de R$ 1,7 milhão para o Consórcio Guaicurus e amanhã será...
Leia mais

Máxima de Campo Grande passa por modernização histórica com foco em segurança e ressocialização

ANELISE PEREIRA - 0
O Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, a Máxima de Campo Grande — que atualmente representa o maior presídio de Mato Grosso do Sul...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia