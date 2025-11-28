sexta-feira, 28/11/2025

Mistério macabro: crânio humano é achado às margens da BR-262

Crânio humano abandonado às margens da BR-262 aciona autoridades em Campo Grande

Foto: Pietra Dorneles

Um crânio humano foi localizado na tarde desta sexta-feira (28) às margens da BR-262, próximo a uma antiga fábrica de refrigerante. O achado macabro foi feito por um motorista de 38 anos que buscava um galão de diesel no matagal. A ossada foi recolhida pela equipe de Perícia e encaminhada ao IMOL, onde exames, principalmente da arcada dentária, poderão identificar a vítima.

Equipes da Polícia Civil, Pax e Polícia Científica estiveram no local para coletar vestígios e iniciar as investigações. Próximo à ossada, a polícia encontrou um uniforme de uma churrascaria famosa de Campo Grande, que pode indicar uma possível ligação com o caso.

O GOI realiza diligências para apurar a origem do crânio e qualquer relação com o estabelecimento citado. Até o momento, não há informações sobre há quanto tempo a ossada estava no local.

O motorista relatou surpresa ao encontrar o crânio e acionou imediatamente a polícia. As autoridades reforçam que ninguém deve mexer em possíveis vestígios encontrados à beira das rodovias.

A perícia odontológica será fundamental para a identificação da vítima e para o avanço das investigações. A Polícia Civil mantém todas as linhas de apuração ativas, sem descartar nenhuma hipótese.

Foto: Pietra Dorneles

