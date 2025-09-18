quinta-feira, 18/09/2025

Mistério cerca morte de funcionário da Solurb atropelado durante expediente

Milton
Publicado por Milton
Foto: Madu Livramento, Midiamax

A morte de Cipriano Pereira Quinhones (60) trabalhador da Solurb, causou comoção e levantou dúvidas sobre segurança no trabalho. Ele foi atropelado na quarta-feira (17), enquanto recolhia lixo no canteiro central da Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. O motorista do caminhão da empresa, principal suspeito de ter causado o atropelamento, alegou à polícia que não viu o acidente acontecer.

O delegado Sam Ricardo Suzumura, que acompanha o caso, afirma que marcas de pneus encontradas no corpo indicam que o veículo envolvido pode ser o mesmo usado por Cipriano. No entanto, a perícia ainda não confirmou oficialmente a origem do caminhão.

A Solurb lamentou a morte do colaborador e informou que acompanha as investigações. A família, abalada, cobra justiça. Cipriano trabalhava há quase 10 anos na empresa e tentava se aposentar após mais de 34 anos de contribuição.

Foto: Cipriano Pereira Quinhone/Reprodução, Redes Sociais
POLÍCIA

