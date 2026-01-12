Mirassol surpreende e goleia São Paulo na estreia

O Mirassol começou 2026 mostrando força ao vencer o São Paulo por 3 a 0 na estreia do Paulistão, com gols de Lucas Mugni, Alesson e José Aldo. O Tricolor até tentou reagir com Lucas Moura e Danielzinho, mas perdeu o lateral Maik expulso e não marcou. No Paulistão, Red Bull Bragantino venceu o Noroeste por 1 a 0 e Velo Clube empatou com Botafogo-SP. No Carioca, Flamengo sub-20 arrancou 1 a 1 com a Portuguesa-RJ.
Atlético-MG empatou com Betim e América-MG venceu Athletic por 3 a 0 no Mineiro. Internacional virou para 2 a 1 sobre Novo Hamburgo no Gauchão. Athletico-PR empatou 1 a 1 com Cianorte no Paranaense. Fortaleza e Ferroviário ficaram no 0 a 0 pelo Cearense, enquanto Maranguape venceu Tirol por 1 a 0. O Ceará enfrenta Maranguape na quarta-feira.