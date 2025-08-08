sábado, 9/08/2025

Miranda realiza 11ª conferência municipal de assistência social no dia 8 de julho

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O Conselho Municipal de Assistência Social definiu para o dia 8 de julho a realização da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá a partir das 7h30, no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, localizado na Rua Elias Carneiro de Arruda, nº 400, Centro de Miranda.

A conferência é um espaço democrático de diálogo entre governo e sociedade civil, no qual serão debatidas propostas para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à assistência social no município. O evento será aberto à comunidade, profissionais da área, representantes de entidades, usuários dos serviços e lideranças locais.

De acordo com a secretária municipal interina de Assistência Social e Trabalho, Cíntia Fonseca Castanheira, a participação da população é essencial:

“A participação democrática de todos é fundamental para ajudar a construir a política de assistência social de nosso município. A gestão democrática é uma prioridade elencada pelo prefeito Fábio Florença (PSDB)”, destacou.

A Prefeitura de Miranda reforça o convite à população para que participe ativamente da conferência, contribuindo com ideias, propostas e experiências que fortaleçam a rede de proteção social no município.

CATEGORIAS:
GERAL

