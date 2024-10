Ministro Moraes autoriza progressão de Daniel Silveira para regime semiaberto

O Ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou a progressão do ex-deputado Daniel Silveira do regime fechado para o semiaberto, após o pagamento da multa de 271.000 reais relacionada à sua condenação de oito anos e nove meses.

Moraes destacou, em sua decisão, uma mudança significativa na postura de Silveira, que reconheceu que suas ações foram impensadas e inadequadas para alguém em cargo público.

O ex-parlamentar expressou arrependimento por suas atitudes e afirmou estar ciente da responsabilidade pelos seus atos. A transferência para um regime semiaberto será realizada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, que o encaminhará para uma colônia agrícola ou industrial.