Centro de Belas Artes recebe nova vistoria de Ronilço Guerreiro

O vereador Ronilço Guerreiro realizou mais uma vistoria nas obras do Centro de Belas Artes, no bairro Cabreúva, reafirmando seu compromisso com a fiscalização da cultura em Campo Grande. O prédio, abandonado por anos, voltou a receber atenção após a retomada das obras em janeiro deste ano.

Com investimento de mais de R$ 7,7 milhões, a reestruturação do espaço contempla salas de dança, auditórios, áreas multiuso e a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Ronilço, que esteve no local também em maio, cobrou o cumprimento do cronograma e conversou com técnicos responsáveis pela execução do projeto.

“O Centro de Belas Artes será fundamental para fortalecer a cultura e garantir acesso da população a espaços públicos de qualidade”, afirmou o vereador. Mesmo fora da presidência da Comissão de Cultura da Câmara, ele segue atento à evolução da obra e aos investimentos aplicados. “Essa obra precisa sair do papel. Já virou novela e a cidade merece seu final feliz”, completou.