Michelle Bolsonaro transfere título para o DF e é cotada ao Senado

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, transferiu seu título de eleitor para Brasília, reforçando sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal nas eleições de 2026. A mudança foi confirmada nesta quarta-feira (30), após período com domicílio eleitoral no Rio de Janeiro. Entre 2023 e 2024, seu nome chegou a ser cogitado para concorrer tanto no DF quanto no Paraná.

Pesquisas recentes indicam Michelle à frente na disputa pelo Senado na capital federal, com 42,8% das intenções de voto, superando o atual governador Ibaneis Rocha (MDB) e a senadora Leila Barros (PDT). Jair Bolsonaro confirmou que ela avalia uma chapa para o Senado e não para a Presidência.

Além disso, levantamentos apontam que Michelle tem expressiva popularidade no DF, com possibilidade real de vitória, ampliando seu protagonismo político no cenário nacional. A movimentação marca o retorno simbólico da ex-primeira-dama ao palco político da capital, consolidando sua influência no PL e nas eleições de 2026.