Messi renova contrato com Inter Miami até 2028

O Inter Miami anunciou nesta quinta-feira (23) a renovação de contrato com Lionel Messi até o fim de 2028, garantindo mais três anos do craque no clube americano. A decisão reacende a disputa pelo milésimo gol do argentino no futebol profissional, meta que já mobiliza fãs e especialistas ao redor do mundo.

Aos 38 anos, Messi soma 895 gols em 1.147 partidas, considerando jogos oficiais por clubes e amistosos pela seleção argentina. Desde sua chegada aos Estados Unidos em 2023, já marcou 71 gols em 82 partidas pelo Inter Miami, sendo 37 apenas na temporada de 2025. Pela seleção, tem 114 gols em 195 jogos e planeja disputar sua última Copa do Mundo em 2026.

No total, o histórico de Messi inclui 672 gols em 778 jogos pelo Barcelona, 32 em 75 pelo Paris Saint-Germain e seis pelo Barcelona B. O atacante continua sendo referência mundial, e a expectativa é que ele se aproxime rapidamente da marca de mil gols, consolidando seu legado no futebol.