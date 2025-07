Messi na mira do Al-Ahli

O astro argentino Lionel Messi pode estar a caminho do futebol saudita. Segundo o jornal francês L’Équipe, o Al-Ahli abriu negociações com o craque, que tem contrato com o Inter Miami até dezembro de 2025. O clube saudita estaria disposto a fazer “o que for preciso” para garantir a chegada do jogador.

Esta é a segunda investida saudita por Messi. Em 2023, após deixar o PSG, ele recusou uma oferta milionária para atuar na Arábia Saudita e optou por jogar nos Estados Unidos. Agora, com o contrato perto do fim, os dirigentes do Al-Ahli tentam convencê-lo novamente.

Messi, de 38 anos, brilhou em sua passagem pela MLS, com títulos como a Copa da Liga e o Supporter’s Shield, mas ainda busca a conquista da Major League Soccer. O Al-Ahli, atual campeão da Champions da Ásia, conta com estrelas como Firmino, Mahrez e Galeno.

Se o acordo for fechado, Messi voltaria a atuar na mesma liga que Cristiano Ronaldo, reacendendo a histórica rivalidade dos dois craques.