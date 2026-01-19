terça-feira, 20/01/2026

Mesmo com derrota, Pantanal reafirma planejamento estratégico

Time mostra evolução e postura em jogo de alto nível

Milton
Publicado por Milton

O Pantanal Futebol Clube iniciou sua participação no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026 com derrota diante do Operário, mas a partida evidenciou organização, intensidade e espírito competitivo do elenco, reforçando que o projeto do clube vai além de resultados imediatos. Apesar do revés, a equipe demonstrou evolução tática, personalidade em campo e capacidade de seguir um planejamento estruturado, metas que fazem parte da visão de longo prazo da diretoria.

A diretoria mantém foco no desempenho no Estadual, na Copa do Brasil e no fortalecimento do clube, destacando que a estreia não altera os objetivos estratégicos para 2026 e que o crescimento sustentável é prioridade. Com ajustes pontuais e aprendizados da partida inicial, o grupo segue motivado, consciente da importância de evoluir a cada rodada, consolidando o Pantanal SAF como um projeto sólido e organizado no futebol sul-mato-grossense.

CATEGORIAS:
ESPORTE

