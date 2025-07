Mega-Sena acumula e próximo prêmio chega a R$ 36 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.891 da Mega-Sena, sorteado na terça-feira (22). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 36 milhões para o próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (24). Os números sorteados foram: 19 – 24 – 26 – 34 – 35 – 54.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 41 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 70.587,08 cada. Outras 3.005 apostas acertaram quatro dezenas e ganham R$ 1.375,83. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do país, e o valor milionário atrai milhões de jogadores a cada concurso.