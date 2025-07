Medalhas sumidas geram polêmica 40 anos após título do Coritiba

Durante as comemorações pelos 40 anos do título brasileiro de 1985, ídolos do Coritiba voltaram a cobrar explicações sobre as medalhas originais da conquista, nunca entregues aos campeões. Nomes como Rafael Cammarota, Índio e Heraldo afirmam que receberam apenas réplicas “simples”, enquanto os objetos oficiais permanecem desaparecidos.

A situação causou indignação entre os ex-jogadores. “Nunca vi a medalha original. Deram uma imitação qualquer”, disse Índio, autor do gol do título contra o Bangu. Heraldo, que brilhou na semifinal, afirmou suspeitar que as medalhas foram entregues a conselheiros.

A CBF afirmou desconhecer registros da premiação oficial na época, mas prometeu uma “reparação histórica”, com a confecção de novas medalhas a serem entregues nas próximas semanas. Enquanto isso, a dúvida sobre o paradeiro das peças originais segue como um capítulo obscuro da maior glória do clube paranaense.