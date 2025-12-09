MEC Aprovou: Cassems tem a primeira residência multiprofissional em oncologia do estado

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) alcança um marco histórico para a saúde regional com a aprovação pelo Ministério da Educação (MEC) para a criação da primeira Residência Multiprofissional em Cuidados Oncológicos de Mato Grosso do Sul.

A autorização foi homologada pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS), vinculada ao MEC, em sua 1ª Sessão Extraordinária, realizada em 2 de dezembro de 2025. O programa de Residência Multiprofissional será conduzido pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa da Cassems (NEP/Cassems).

Com a chegada da Residência, ganham o Hospital Cassems de Dourados e, principalmente, os pacientes em tratamentos oncológicos, já que a formação visa aprimorar o atendimento à população local, garantindo um cuidado complexo e humanizado.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a Residência representa a materialização do compromisso institucional do plano de saúde com a excelência e o impacto social.

“Esta Residência Multiprofissional é a materialização do nosso compromisso social e institucional com a saúde de Mato Grosso do Sul. Ao sermos pioneiros, transformamos o Hospital Cassems de Dourados em um centro formador de excelência, capacitando profissionais em cinco áreas cruciais, da Enfermagem a Psicologia, para garantir um cuidado oncológico integral, que vai da prevenção aos cuidados paliativos. É um investimento estratégico na qualidade e humanização da assistência para toda a macrorregião”, pontua Ayache.

Pioneirismo e Impacto Estratégico

O câncer é uma das principais causas de morbimortalidade na região da Grande Dourados – que abrange 32 municípios e cerca de 867 mil habitantes. Assim, a Residência Multiprofissional da Cassems responde diretamente à crescente demanda por profissionais altamente qualificados.

Além disso, o programa preenche uma lacuna social: a inexistência de um centro formador especializado em oncologia na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Programa de Excelência

O Programa de Residência Multidisciplinar terá a duração de dois anos, com o objetivo de desenvolver competências clínicas, técnicas, éticas e humanitárias para o cuidado integral ao paciente com câncer e sua família, nos diferentes níveis de atenção à saúde e nas diversas fases da trajetória do paciente. Serão disponibilizadas vagas nas áreas: enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição e psicologia.

Compromisso Cassems

Ao ser pioneira, a Cassems materializa seu compromisso social e institucional, promovendo a integração e ciência, fortalecendo a Linha de Cuidado Oncológico na Rede de Atenção à Saúde (RAS), incentivando a produção científica e a aplicação de conhecimentos baseados em evidências para um aprimoramento contínuo da qualidade e segurança.

E a humanização, já que de acordo com a proposta encaminhada ao MEC, os residentes serão capacitados para a escuta qualificada e a abordagem humanizada em situações de dor, sofrimento e terminalidade, assegurando uma assistência sensível e respeitosa.

A implantação da Primeira Residência Multiprofissional em Cuidados Oncológicos de Mato Grosso do Sul consolida a Cassems como um centro formador de excelência, garantindo um cuidado de alta qualidade e verdadeiramente transformador para a população da Grande Dourados e de toda a macrorregião.