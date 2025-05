Material escolar com identidade de Antônio João reforça amor à cidade e à educação de qualidade

A Prefeitura de Antônio João, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou a entrega do novo material escolar da Rede Municipal de Ensino, agora com uma atualização que valoriza ainda mais a identidade local. As apostilas do Sistema Aprende Brasil passaram a trazer, no verso, o hino oficial do município, além de imagens representativas de Antônio João. A iniciativa visa reforçar o sentimento de pertencimento, amor à cidade e valorização da nossa história e raízes culturais.

O projeto, desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Assessoria de Comunicação, busca integrar os conteúdos educacionais ao cotidiano dos estudantes, promovendo a identidade local já nas primeiras etapas da aprendizagem. A proposta é que os alunos se sintam cada vez mais conectados com o lugar onde vivem, reconhecendo sua história e importância.

O prefeito Marcelo Pé, que acompanhou a entrega dos kits nas unidades escolares, destacou a relevância do projeto:

“Muitas vezes, por costume, não valorizamos o que é nosso, e isso é algo que queremos continuar mudando. Andamos por muitos lugares, e é inegável que Antônio João vive um momento ímpar em relação a outros municípios. Quanto mais amor e valorização tivermos pelo que é nosso, mais iremos formar uma geração comprometida em continuar o legado de cuidar desta cidade e da nossa gente.”

Já a secretária municipal de Educação, Ana Lila Mendonça Xavier, ressaltou que os materiais do Sistema Aprende Brasil são constantemente atualizados, sempre buscando oferecer um ensino moderno e alinhado às necessidades das crianças:

“As apostilas vêm para complementar o sistema de ensino que adotamos, e os alunos, de forma recorrente, irão receber materiais com novidades, tanto pedagógicas quanto visuais. O objetivo é que o ensino seja cada vez melhor e mais significativo.”

Conheça os materiais do Sistema Aprende Brasil:

Coleção “Laços: Educação Socioemocional”

Desenvolvida para apoiar professores e alunos no fortalecimento de um ambiente escolar saudável e acolhedor, a coleção trabalha competências essenciais para o crescimento pessoal e emocional dos estudantes.

Para alunos:

Livro da Família (1º ao 5º ano)

Dinâmicas gamificadas

Para professores:

Livro anual com propostas de atividades

Vídeos formativos com intérpretes de Libras

Indicação das competências da BNCC

Material de ambientação com cartazes e temas emocionais, inclusive em Libras

Para famílias:

Atividades envolvendo pais e responsáveis

Estímulo à leitura conjunta

Apoio à organização da rotina de estudos

Comunicação ampliada entre escola e casa

A iniciativa representa mais um passo importante no compromisso da gestão municipal com a valorização do ensino público de qualidade, integrando educação, cultura e pertencimento.