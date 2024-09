Marido é preso após matar a esposa com 58 facadas em Ivinhema

Polícia Civil prende marido de Mariana Agostinho Defensor por matar a esposa com 58 facadas em Ivinhema. Mariana estava desaparecida desde a noite de 23 de setembro. O caso agora toma contornos trágicos, com a confissão do autor de ter assassinado a esposa com golpes de faca.

Ele foi encontrado desacordado no carro da família na região da Gleba Vitória, após tentar se sucicidar. Ele foi socorrido, entubado e transferido para um hospital em Dourados, onde retomou a consciência. A Polícia Civil passou a tratá-lo como o principal suspeito após a coleta de depoimentos de testemunhas e a perícia realizada no veículo.

Com base nas provas obtidas a Polícia solicitou e obteve sua prisão temporária autorizada pelo Poder Judiciário e endossada pelo Ministério Público. Assim que recobrou a consciência no hospital, ele foi preso e confessou o crime.

Em seu depoimento, ele revelou que, após uma discussão dentro do carro matou Mariana a facadas na presença dos dois filhos pequenos do casal, uma menina de 3 anos e um menino de 1 ano, que estavam no banco traseiro. Após o assassinato, ele ocultou o corpo da vítima em um canavial na área rural da cidade.

O corpo de Mariana foi encontrado no local indicado pelo autor e a perícia criminal foi acionada. O exame necroscópico confirmou que ela sofreu 58 facadas, sendo 17 delas na face, compatíveis com a lâmina encontrada no veículo.