Mara Caseiro trabalha para conseguir novo asilo para Caracol

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou ao governador Eduardo Riedel a realização de estudos para verificar a viabilidade da celebração de um convênio com o município de Caracol visando à construção e implantação de um novo asilo para idosos na cidade.

O pedido foi encaminhado também à secretária estadual de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, e à secretária estadual da Cidadania, Viviane Luiza da Silva. A iniciativa atende à solicitação da vereadora Meire Leite Vieira, da Câmara Municipal de Caracol.

De acordo com a deputada, a população idosa de Caracol vem crescendo significativamente, em consonância com as tendências demográficas nacionais. No entanto, o município carece de infraestrutura adequada para atender de forma digna e segura essa parcela da população que demanda cuidados específicos e contínuos.

“A construção de um novo asilo se faz imprescindível para garantir acolhimento e cuidados especializados aos idosos de Caracol. É necessário que estudos sejam feitos para identificar áreas disponíveis, analisar custos e verificar a viabilidade da parceria entre o Estado e o município”, destacou Mara Caseiro.

Segundo a justificativa apresentada, o novo espaço deve oferecer serviços de saúde, alimentação e assistência social, com uma estrutura moderna e apropriada para o bem-estar dos idosos. A deputada também ressaltou que, com um asilo em funcionamento, parte da demanda por atendimentos médicos e hospitalares poderá ser absorvida diretamente pela instituição, desafogando as unidades de saúde públicas da cidade.

“Nosso objetivo é proporcionar mais qualidade de vida aos idosos e, ao mesmo tempo, contribuir para a eficiência dos serviços públicos de saúde. O novo asilo será um passo fundamental nesse sentido”, concluiu a parlamentar.