Mara Caseiro pede ampliação da escola Estadual Miguel Sutil em Camapuã

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou ao governador Eduardo Riedel e ao secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, pedido para a ampliação da estrutura física da Escola Estadual Miguel Sutil, em Camapuã. O pedido contempla a construção de um novo bloco escolar, com novos banheiros para alunos, um depósito, duas salas de aula adicionais, uma sala mais ampla para os professores e a ampliação da secretaria.

A solicitação atende a demanda apresentada pela diretora da unidade, Eliza Regina de Vasconcelos Lopes, diante da crescente necessidade de melhorar as condições de infraestrutura para atender os cerca de 560 estudantes matriculados nos três períodos de funcionamento.

Segundo Mara Caseiro, o objetivo é proporcionar mais conforto, funcionalidade e segurança à comunidade escolar. Atualmente, os banheiros da escola, com dimensões de apenas 6m x 2m, geram filas nos intervalos, prejudicando a rotina dos alunos. A secretaria, com pouco mais de 3m², não oferece espaço suficiente para o trabalho administrativo, e a sala dos professores também é limitada frente ao número de profissionais.

“Investir em infraestrutura escolar é investir diretamente na qualidade da educação. É preciso oferecer um ambiente adequado e seguro para que alunos e professores possam desenvolver suas atividades com dignidade e eficiência”, destacou a deputada.

O pedido reforça o compromisso do mandato de Mara Caseiro com o fortalecimento da educação no interior do Estado, garantindo condições para que a Escola Miguel Sutil continue sendo referência no município e possa receber mais alunos com conforto e qualidade.

